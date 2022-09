Festival organistico «Città di Bergamo» | il 30 settembre Mossakowski alle Grazie

BergamoeC : RT @ComunediBergamo: Festival Organistico internazionale di #Bergamo, il programma dell’edizione dei 30 anni - ComunediBergamo : Festival Organistico internazionale di #Bergamo, il programma dell’edizione dei 30 anni - CorriereRagusa : XVIII Festival organistico internazionale di Ibla: i concerti - Ragusa - Corriere di Ragusa - NuovaScintilla : 27/9/22.Ecco le pagine di #cronacaclodiense nell'ultimo numero di'#NuovaScintilla', che giunge nelle case in abbon… - BortoneMauro : Festival organistico del Salento, concerto di Sergio Vartolo a Galatina -

... e la nuova edizione delOrizzonti , dedicato alla musica contemporanea (in versione ... concerti dedicati alla riscoperta del patrimonioe alla valorizzazione del restaurato ...IlInternazionale "Città di Ragusa" giunge quest'anno alla XXVI edizione, presentando un calendario di concerti d'organo di grande interesse. Fondato nel 1990 dal Direttore Artistico ...L’appuntamento. Il secondo concerto per il trentennale del Festival organistico internazionale «Città di Bergamo» si terrà venerdì 30 settembre alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Gra ...I due storici organi battenti della Basilica dei Frari di Venezia suoneranno insieme in occasione della chiusura di venerdì 30 settembre Save the date: venerdì 30 settembre, alle ore 21, in Basilica d ...