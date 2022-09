Ferrari SP51 | la nuova one - off della casa di Maranello

(Di mercoledì 28 settembre 2022)- Presentata l'ultima nataserie One - Off appartenente al programma Progetti Speciali, la. Disegnata dal Centro Stilesotto la direzione di Flavio Manzoni, è una ...

MARANELLO - Presentata l'ultima nata della serie One - Off appartenente al programma Progetti Speciali, la. Disegnata dal Centro Stilesotto la direzione di Flavio Manzoni, è una spider V12 a motore anteriore che si basa sulla 812 GTS da cui eredita impostazione, telaio e ...Un altro gioiello della divisione Progetti Speciali arricchisce la gamma del Cavallino Rampante. Si tratta della, una one - off su base 812 GTS che va ad esaudire i sogni di un facoltoso acquirente di Taiwan, appassionato delle supercar di Maranello e noto collezionista delle vetture del marchio ...La casa di Maranello ha presentato la suo nuova one-off del cavallino, nata su base della 812 GTS,: ecco le novità ...L’esemplare unico di questa esclusiva spider è stato progettato sulla base delle richieste di un cliente e collezionista taiwanese ...