Federica Panicucci nel panico, costretta a salvare la situazione | "Spara cose senza senso!": ospite stroncato [VIDEO] (Di mercoledì 28 settembre 2022) Durante la diretta di Mattino 5 News, Federica Panicucci si è trovata costretta a sistemare una situazione che stava degenerando Federica Panicucci (Screen da Twitter)In coppia con Francesco Vecchi, Federica Panicucci conduce quotidianamente l'appuntamento di Mattino 5 News. La prima parte, gestita dal collega, si concentra sulle ultime news politiche ed economiche, che vengono trattate anche con ospiti in studio. La seconda, invece, affronta le novità in merito ai principali casi di cronaca nera e si dedica al gossip. Nel corso della diretta di martedì 27 marzo, Federica Panicucci si è trovata a dover praticamente zittire un'ospite in studio. Le sue parole erano lame e l'offesa era ...

