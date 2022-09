Federica Aversano, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, figlio, Instagram (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la pausa estiva, Maria De Filippi torna ad allietare il pomeriggio dei propri telespettatori con avvincenti e frizzanti storie! Quest’oggi sono state presentate anche due delle nuove troniste. Una di loro è un volto conosciuto del programma, si tratta di Federica Aversano, l’ex corteggiatrice di Matteo Raneri. Federica riuscirà, questa volta, a trovare il ragazzo che fa per lei? Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne Federica è una bellissima ragazza, molto dolce e sensibile e dall’accento sembrerebbe essere campana. Seppur ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la pausa estiva, Maria De Filippi torna ad allietare il pomeriggio dei propri telespettatori con avvincenti e frizzanti storie! Quest’oggi sono state presentate anche due delle nuove troniste. Una di loro è un volto conosciuto del programma, si tratta di, l’ex corteggiatrice di Matteo Raneri.riuscirà, questa volta, a trovare il ragazzo che fa per lei?è ladiè una bellissima ragazza, molto dolce e sensibile e dall’accento sembrerebbe essere campana. Seppur ...

