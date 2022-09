Fair Play Finanziario: cosa potrebbe succedere a Inter, Juventus e Roma? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Inter, Juventus e Roma. Ma anche Milan e altre quattro squadre europee: PSG, Marsiglia, Monaco e Besiktas, per una multa totale di 172 milioni di euro. Il motivo? Mancato raggiungimento del break-even-point: il punto di pareggio aziendale calcolato in base a spese e incassi. Insomma, l’UEFA con vincoli stringenti stile Unione Europea. Le sanzioni sono state combinate in base al monitoraggio degli esercizi economici dal 2018 al 2022 delle otto squadre elencate. PSG vittima illustre, costretta a pagare l’importo più alto fra tutte. Le sanzioni, infatti, variano in base alle posizioni di ogni singolo club. Gli importi resi noti dall’UEFA per l’insubordinazione al Fair Play Finanziario sono i seguenti: 4 milioni per l’Inter fino ad un massimo di 26 se non verranno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022). Ma anche Milan e altre quattro squadre europee: PSG, Marsiglia, Monaco e Besiktas, per una multa totale di 172 milioni di euro. Il motivo? Mancato raggiungimento del break-even-point: il punto di pareggio aziendale calcolato in base a spese e incassi. Insomma, l’UEFA con vincoli stringenti stile Unione Europea. Le sanzioni sono state combinate in base al monitoraggio degli esercizi economici dal 2018 al 2022 delle otto squadre elencate. PSG vittima illustre, costretta a pagare l’importo più alto fra tutte. Le sanzioni, infatti, variano in base alle posizioni di ogni singolo club. Gli importi resi noti dall’UEFA per l’insubordinazione alsono i seguenti: 4 milioni per l’fino ad un massimo di 26 se non verranno ...

