Facchinetti le canta ai sinistrati vip | Parlate di resistenza? Ridicoli

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Francescoleai vip del pericolo democratico, quegli artisti che con la vittoria del centrodestra alle elezioni per acchiappare qualche like "d'area" non hanno avuto il pudore di evitare i soliti allarmi di fascismo. Il musicista e conduttore si sfoga sui sociale contro "personaggi più o meno famosi" che si sono "coperti di ridicolo" parlando di: "Al posto di essere inca***ti con la destra o con la Meloni, inca***evi con la sinistra, col PD, un partito inutile". Il figlio di Robyce l'ha con i vari Damiano David dei Maneskin, Francesca Michielin, Roberto Saviano. "Qualcuno addirittura scomoda parole come '' quando non sapete un ca**o della, non c'eravate quando c'era la. Io ho avuto un ...