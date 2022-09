F1 | Mercedes e Petronas rinnovano la partnership oltre il 2026 Wolff | “Siamo una famiglia”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 settembre 2022)insiemeil. L’estensione dell’accordo di sponsorizzazione è stata annunciata in data odierna e la compagnia petrolifera malese continuerà a fornire alle Silver Arrows carburante sostenibile, quando la nuova era dei propulsori di F1 sarà implementata. “Il nostro team enon sono più solo partner– ha affermato Toto, Team Principalunae saremo una squadra per molti altri anni a venire. Dal, il carburante sostenibile avanzato sarà al centro delle prestazioni della F1 e questo ci offre una fantastica opportunità per dimostrare la nostra esperienza in questo campo, sia attraverso il propulsore che le soluzioni di tecnologia dei fluidi ...