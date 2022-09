F1, Mario Isola: “A Singapore troveremo un asfalto nuovo oltre a delle mescole diverse rispetto al 2019” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana in quel di Singapore, sede di un nuovo round del Mondiale di F1. Dopo tre settimane di pausa la massima formula torna ad abbracciare l’Asia dopo due stagioni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Mario Isola, responsabile Pirelli per quanto riguarda il ‘Circus’ ha riportato le proprie impressioni in una nota alla vigilia del 17° round del 2022. “Sarà una gara completamente inedita sotto molti punti di vista. Ci sarà infatti un asfalto nuovo oltre a delle mescole diverse rispetto al 2019”. Il delegato del brand lombardo ha continuato dicendo: “Singapore è una pista particolare, la trazione è cruciale in uscita ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana in quel di, sede di unround del Mondiale di F1. Dopo tre settimane di pausa la massima formula torna ad abbracciare l’Asia dopo due stagioni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria., responsabile Pirelli per quanto riguarda il ‘Circus’ ha riportato le proprie impressioni in una nota alla vigilia del 17° round del 2022. “Sarà una gara completamente inedita sotto molti punti di vista. Ci sarà infatti unal”. Il delegato del brand lombardo ha continuato dicendo: “è una pista particolare, la trazione è cruciale in uscita ...

chiaretta_g : @_rik46 Ebbene sì, confermato da Mario Isola, pure lui non sa cosa aspettarsi. Non so se è tutta riasfaltata o a to… - Motorsport_IT : #F1 | @pirellisport, @Mario_Isola: 'Singapore, sfida con asfalto e gomme nuove' #Formula1 | #Pirelli |… - LAP792 : @mariogiordano5 @LaZanzaraR24 @DAVIDPARENZO Mario nn rispondere...Isola Il Bastardo....!!!! - quaranta_vito : RT @GiulyDuchessa: “Con il nuovo asfalto e le gomme da 18 sarà quasi come correre una gara tutta nuova” dice Mario Isola @formu1a__uno #F1 - Mario_Rossi_0 : RT @durezzadelviver: +++ NORD STREAM 2 Le autorità marittime danesi hanno rilevato una fuga di gas al largo dell'isola di Bornholm, in corr… -