Esplosioni al gasdotto Stop alle forniture L' Europa trema | ' Un attacco russo'

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Fuoriuscite in mare, la Danimarca: dureranno una settimana. Il Cremlino: noi non c'entriamo, è stato un sabotaggio ...

GiovaQuez : L'osservatorio sismico svedese ha rivelato 'due forti esplosioni' nelle acque nei pressi del tratto del gasdotto No… - Tg3web : Potrebbero esserci due esplosioni sottomarine all'origine delle perdite di metano dal gasdotto Nord Stream. L'ipote… - Radio1Rai : Le esplosioni al gasdotto #NordStream che hanno provocato perdite nel Mar Baltico. Ucraina e Polonia accusano la Ru… - Bolpet : RT @matt1news: CENTRO SISMOLOGICO SVEDESE HA RILEVATO POTENTI ESPLOSIONI SOTTOMARINE NELL'AREA DI DANNEGGIAMENTO DEL GASDOTTO NORDSTREAM (… - ManuelaGimona : RT @Tg3web: Potrebbero esserci due esplosioni sottomarine all'origine delle perdite di metano dal gasdotto Nord Stream. L'ipotesi è quella… -

Fuoriuscite in mare, la Danimarca: dureranno una settimana. Il Cremlino: noi non c'entriamo, è stato un sabotaggio ...L'immagine del Mar Baltico, dopo lesottomarine, esattamente sopra ilNord Stream 2 Cosa è successo e perché si parla di sabotaggio. Al momento, cosa sia successo a 80 metri di ...Le perdite di gas a Nord Stream 1 e Nord Stream 2, nel mar Baltico, potrebbero essere conseguenza di esplosioni provocate da sommozzatori o da un sottomarino. A quanto apprende l’Adnkronos, lo ipotizz ...Il governo lettone ha descritto le perdite rilevate nel gasdotto Nord Stream come «attacchi deliberati» e ha dichiarato che si tratta di «un gravissimo incidente di sicurezza» nel Mar Baltico ...