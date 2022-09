Empoli-Milan, Pioli senza Maignan e Theo Hernández: assenze pesanti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mike Maignan e Theo Hernández saranno certamente assenti per Empoli-Milan di sabato 1° ottobre ore 20:45 al 'Castellani'. I rimedi Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mikesaranno certamente assenti perdi sabato 1° ottobre ore 20:45 al 'Castellani'. I rimedi

AntoVitiello : Buona notizia da Milanello: stamattina #Tonali è tornato ad allenarsi in gruppo Recuperato per Empoli #Milan @MilanNewsit - SkySport : ULTIM'ORA #MILAN #TheoHernandez salterà la partita con l'Empoli, per il terzino stiramento all'adduttore destro: s… - fradettofanpage : RT @AntoVitiello: Buona notizia da Milanello: stamattina #Tonali è tornato ad allenarsi in gruppo Recuperato per Empoli #Milan @MilanNewsit - fradettofanpage : RT @FraNasato: Secondo Milannews allenamento in gruppo oggi per Tonali che è recuperato per la gara con l'Empoli #Milan - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #EmpoliMilan, #Pioli senza @mmseize e @TheoHernandez: assenze pesanti - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan #T… -