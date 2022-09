Empoli-Milan | la rivoluzione difesa per Pioli | c’è anche Dest

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 28 settembre 2022)rappresenterà un vero banco di prova per i rossoneri per cercare di riscattare il brutto passo falso contro il Napoli nell’ultima giornata di campionato.dovrà fare i conti con diversi infortunati Suona l’allarme in casasoprattutto per quel che riguarda il capitolo infortuni., in vista del match contro l’, dovrà fare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.