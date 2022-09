Elisabetta Franchi, chi è il marito Alan Scarpellini: “Eravamo giovani, ho sposato prima un altro” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alan Scarpellini conosce Elisabetta Franchi all’età di diciotto anni, ma la loro storia d’amore si conclude presto. I due si rincontrano però anni dopo la loro separazione e intraprendono una relazione sentimentale che nel tempo sfocia in un matrimonio. Assieme la coppia hanno avuto un figlio, di nome Leone, nato nel 2013. L’altra figlia Ginevra è invece figlia di Elisabetta e del precedente marito, Sabatino Cennamo. Non ci sono informazioni in merito all’ammontare del patrimonio economico di Scarpellini. Il fato però riserva sempre qualcosa dietro le porte e lei, giovane madre e bella imprenditrice, madre e con un futuro davanti, si ritrova vedova, con una figlia di un anno e mezzo e un’azienda appena nata da far crescere. Dal lutto e dal dolore per avere perso il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)conosceall’età di diciotto anni, ma la loro storia d’amore si conclude presto. I due si rincontrano però anni dopo la loro separazione e intraprendono una relazione sentimentale che nel tempo sfocia in un matrimonio. Assieme la coppia hanno avuto un figlio, di nome Leone, nato nel 2013. L’altra figlia Ginevra è invece figlia die del precedente, Sabatino Cennamo. Non ci sono informazioni in merito all’ammontare del patrimonio economico di. Il fato però riserva sempre qualcosa dietro le porte e lei, giovane madre e bella imprenditrice, madre e con un futuro davanti, si ritrova vedova, con una figlia di un anno e mezzo e un’azienda appena nata da far crescere. Dal lutto e dal dolore per avere perso il ...

zazoomblog : Elisabetta Franchi sull’ex marito Sabatino Cennamo: “Devastata dalla sua morte prematura” - #Elisabetta #Franchi… - DonnaGlamour : Chi è Elisabetta Franchi, la stilista al centro delle polemiche per le frasi sulle donne - elisfra : @AbeleEd @tomasomontanari 'vorrei un Paese in cui il prof. @tomasomontanari non spacciasse per dubbi quelli che son… - SupportRossi46 : A quanto pare sono in un articolo delle corna di Allegri ed Ambra Angiolini e in uno sulla polemica Elisabetta Fran… - cdhq2 : Frida Aasen at Elisabetta Franchi at Milan Fashion Week #fridaaasen @frida_aasen #fashion ?? Via Matteo Rossetti/Arc… -