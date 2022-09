Elisabetta Canalis, sotto il top è scolpita | Che muscoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ai fan di Elisabetta Canalis non è di certo sfuggita la foto della loro beniamina: avete visto che muscoli pazzeschi? Guardatela con il top cortissimo. L’ex velina mora non smette mai di far parlare di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto che non è di certo passato inosservato, avete visto L'articolo Elisabetta Canalis, sotto il top è scolpita Che muscoli chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ai fan dinon è di certo sfuggita la foto della loro beniamina: avete visto chepazzeschi? Guardatela con il top cortissimo. L’ex velina mora non smette mai di far parlare di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto che non è di certo passato inosservato, avete visto L'articoloil top èChechemusica.it.

FRAJAMAS : Elisabetta Canalis sfreccia in centro a Milano in monopattino... e sfoggia gli addominali da urlo… - Vincenzinocoan2 : RT @dea_channel: quando assisti incredulo al passaggio della divina Elisabetta Canalis ???????????? - redazionerumors : #ElisabettaCanalis è tornata per qualche giorno a Milano e non ha perso occasione per ricordare a tutti quanto sian… - DENUBBIO : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis ha creato il panico col suo outfit in collant a rete???????????? - settecoppeotto : RT @Gattobianco149: @settecoppeotto Trovo le donne in camicia di un erotismo inarrivabile... ecco una magnifica Elisabetta Canalis. https:/… -