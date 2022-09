ELISA nei teatri. Il 1° dicembre a Trieste con il nuovo tour “An Intimate Night” (Di mercoledì 28 settembre 2022) ELISA, la cantautrice forse più amata dell’attuale scena musicale italiana, torna a grande richiesta in concerto nei teatri. Dopo le oltre 50 date sold out di “Diari Aperti tour” del 2019, l’artista sceglie nuovamente l’atmosfera intima del teatro, nuovo palcoscenico di “An Intimate Night”, una serie di date speciali che prenderanno il via giovedì 1° dicembre dal Politeama Rossetti di Trieste, per un concerto che si annuncia doppiamente emozionante nella sua terra natale. Chiusa con straordinario successo di pubblico e critica (oltre 150.000 spettatori) la tournée “Back To The Future Live tour”, che in viaggio per l’Italia ha portato non solo tanta musica ma anche un importante messaggio per l’ambiente, e in attesa di ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 settembre 2022), la cantautrice forse più amata dell’attuale scena musicale italiana, torna a grande richiesta in concerto nei. Dopo le oltre 50 date sold out di “Diari Aperti” del 2019, l’artista sceglie nuovamente l’atmosfera intima del teatro,palcoscenico di “An”, una serie di date speciali che prenderanno il via giovedì 1°dal Politeama Rossetti di, per un concerto che si annuncia doppiamente emozionante nella sua terra natale. Chiusa con straordinario successo di pubblico e critica (oltre 150.000 spettatori) lanée “Back To The Future Live”, che in viaggio per l’Italia ha portato non solo tanta musica ma anche un importante messaggio per l’ambiente, e in attesa di ...

