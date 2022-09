Elezioni | Soumahoro | “Faremo opposizione dentro e fuori l’Aula | difenderemo ideali dell’antifascismo e dell’antirazzismo”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) “Grazie per averci e avermi dato fiducia. Porteremo le nostre proposte in Parlamento eferma. Dico a chi mi scrive, preoccupato dello smantellamento dei diritti sociali e civili, che liinsieme aglie antirazzismo“. Così Aboubakar, sindacalista italo-ivoriano impegnato nella difesa degli ‘invisibili’, i migranti e i braccianti sfruttati nei campi e costretti in ghetti senza servizi e senza diritti, ha festeggiato sui propri profili social l’elezione alla Camera nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... Silvia Roggiani così come il segretario lombardo Vinicio Peluffo , l'alleanza Verdi sinistra ha portato tra gli scranni parlamentariAboubakar. Anche la giunta regionale della Lombardia e ...Società civile Senza dubbio Aboubakar, italiano e originario della Costa d'Avorio, ... Tra i veterani, confermati anche in queste ultime2022, si possono annoverare senza dubbio ...BARI, 26/09/2022 – Il Pd pugliese con il 16,82% registra il miglior risultato tra tutte le regioni del Sud Italia e questo vale anche per il risultato di coalizione del centrosinistra. Lo afferma il p ...Dopo 76 anni per la prima volta il centrodestra sconfigge la sinistra Lei, classe ’62, di Fratelli d’Italia, ha battuto il sindacalista Soumahoro "In politica servono persone che abbiano credibilità e ...