Elezioni, sito Viminale: Umberto Bossi eletto in Lombardia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo il senatore leghista Robeto Calderoli, l'iniziale esclusione del fondatore del Carroccio dall'elenco è frutto di un errore del ministero dell'Interno nell'attribuzione dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo il senatore leghista Robeto Calderoli, l'iniziale esclusione del fondatore del Carroccio dall'elenco è frutto di un errore del ministero dell'Interno nell'attribuzione dei ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il Viminale, Umberto Bossi eletto in Lombardia. Il fondatore della Lega risulta eletto nel collegio… - TgLa7 : #Elezioni: sito #Viminale, Umberto ##Bossi eletto in #Lombardia - Marcozanni86 : Peccato che la domanda era proprio sulle elezioni italiane. Avrebbe potuto rispondere in mille altri modi, ha scelt… - DonatoCavallo6 : RT @TgLa7: #Elezioni: sito #Viminale, Umberto ##Bossi eletto in #Lombardia - alberto96881472 : @Marty_Loca80 Pazzesco risuscita dopo tre giorni e ritorna in Parlamento Siamo un paese malato inguaribile Elezi… -