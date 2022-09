Elezioni: parla Cacciari, 'nuovo segretario Pd? Prima capiscano lezione dopo batosta' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Adesso bisogna che ci sia la volontà di tutti i responsabili del Pd di comprendere la lezione, una lezione che viene da molto lontano, e affrontare una radicale e profonda rifondazione, dalla strategia alla struttura organizzativa del partito. Se c'è questo, da questa volontà uscirà anche il gruppo dirigente e il segretario. Se invece dopo una batosta semplicemente si elegge un altro segretario e poi se ne fa un altro senza cambiare assolutamente nulla, i nomi non hanno alcuna importanza". E' l'opinione di Massimo Cacciari che, conversando con l'Adnkronos, analizza il risultato elettorale del voto del 25 settembre e la sconfitta del Partito Democratico. "Quali sono gli errori del Pd? Inutile anche fare l'elenco, è un partito che non è mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Adesso bisogna che ci sia la volontà di tutti i responsabili del Pd di comprendere la, unache viene da molto lontano, e affrontare una radicale e profonda rifondazione, dalla strategia alla struttura organizzativa del partito. Se c'è questo, da questa volontà uscirà anche il gruppo dirigente e il. Se inveceunasemplicemente si elegge un altroe poi se ne fa un altro senza cambiare assolutamente nulla, i nomi non hanno alcuna importanza". E' l'opinione di Massimoche, conversando con l'Adnkronos, analizza il risultato elettorale del voto del 25 settembre e la sconfitta del Partito Democratico. "Quali sono gli errori del Pd? Inutile anche fare l'elenco, è un partito che non è mai ...

