Elezioni e ‘disinformazione’ | i nostri 007 | “Articoli tesi ad orientare il voto | a danno del centrodestra”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Prima l’intelligence statunitense che, inopportunamente (rischiando seriamente di compromettere gli esiti del), a pochi giorni dellaitaliane ha pensato bene di far girare la voce secondo cui molti paesi partiti politici stranieri sarebbero stati ‘unti’ dalla Russia che, per questa ‘mission’, avrebbe ‘investito’ 300 milioni di euro. Manco a dirlo, nemmeno 2 minuti dopo che la notizia è stata battuta dalle nostre agenzie di stampa, ecco che alcuni ‘leader’ già puntavano a ‘sputtanare’ la fazione opposta.italiane e: prima la ‘bufala’ dei partiti italiani foraggiati dalla Russia Fortuna che, intervenendo perentoriamente, dalla Casa Bianca (come poi accertato prima dal Copasir, e confermato anche da Draghi dopo… ma non troppo), poche ore dopo è stato affermato che nella lista dei ...