**Elezioni: Albertini, 'con scelte diverse, Azione a Milano avrebbe superato il 20%'** (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Io sono parte di una scelta che non è stata fatta, così come è stato fatto con Pizzarotti e altri personaggi forse meno noti, ma sono convinto che se la scelta fosse stata non solo su di me, ma sulla visione di un allargamento, Azione avrebbe potuto raggiungere la doppia cifra a livello nazionale e a Milano avremmo superato il 20%". A dirlo all'Adnkronos è Gabriele Albertini, protagonista, in campagna elettorale, di un intenso scambio con il leader di Azione-Italia Viva, Carlo Calenda, terminato con la mancata candidatura dell'ex sindaco di Milano. Il risultato ottenuto dalla lista di Calenda e Renzi è stato obiettivamente buono: "diciamo che senz'altro ha una sufficienza piena -afferma Albertini-; se ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022), 28 set. (Adnkronos) - "Io sono parte di una scelta che non è stata fatta, così come è stato fatto con Pizzarotti e altri personaggi forse meno noti, ma sono convinto che se la scelta fosse stata non solo su di me, ma sulla visione di un allargamento,potuto raggiungere la doppia cifra a livello nazionale e aavremmoil 20%". A dirlo all'Adnkronos è Gabriele, protagonista, in campagna elettorale, di un intenso scambio con il leader di-Italia Viva, Carlo Calenda, terminato con la mancata candidatura dell'ex sindaco di. Il risultato ottenuto dalla lista di Calenda e Renzi è stato obiettivamente buono: "diciamo che senz'altro ha una sufficienza piena -afferma-; se ...

