Elezioni 2022, salta seggio per dem Cerroni: va a Fdi (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – salta il seggio attribuito in Molise a Caterina Cerroni del Pd, una dei capilista dem under 35. Il collegio plurinominale della Camera è stato assegnato a Elisabetta Lancellotta di Fratelli d'Italia. Cancellato il seggio per la dem Enza Bruno Bossio. Passa al suo posto, nel plurinominale Camera in Calabria, il pentastellato Riccardo Tucci. La Lista democratici e progressisti elegge dunque solo un deputato in Calabria, Nico Stumpo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

