Elezioni 2022, Forza Italia perde seggio in Campania: eletto Borrelli (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – L’aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali alla Camera dei Deputati coinvolge anche la Campania, in particolare la circoscrizione Campania 1 corrispondente a Napoli e provincia. Qui, secondo quanto indicato sul sito Eligendo del Ministero dell’Interno, un seggio verrebbe tolto a Forza Italia e sarebbe attribuito alla lista Verdi-Sinistra. Il candidato eletto sarebbe Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano dei Verdi, capolista di Alleanza Verdi-Sinistra nel collegio plurinominale Campania 1-02. Il candidato di Forza Italia alla Camera nel plurinominale in Campania a perdere il seggio, qualora fosse confermato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – L’aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali alla Camera dei Deputati coinvolge anche la, in particolare la circoscrizione1 corrispondente a Napoli e provincia. Qui, secondo quanto indicato sul sito Eligendo del Ministero dell’Interno, unverrebbe tolto ae sarebbe attribuito alla lista Verdi-Sinistra. Il candidatosarebbe Francesco Emilio, consigliere regionale campano dei Verdi, capolista di Alleanza Verdi-Sinistra nel collegio plurinominale1-02. Il candidato dialla Camera nel plurinominale inre il, qualora fosse confermato ...

