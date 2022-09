Elezioni 2022 | Forza Italia perde seggio in Campania | eletto Borrelli

diMartedi : Marco Travaglio attacca il segretario del Pd: 'Letta insegna a Parigi, ma cosa insegna? Come si perdono le elezioni… - ilfoglio_it : Dopo il pessimo risultato alle elezioni #Salvini non si dimette, non lascia. Dice di voler condividere con il parti… - raffaellapaita : 'Siamo arrivati quasi all'8%, un grande risultato anche perché siamo nati da poco e possiamo solo crescere. Il nost… - moriggi : RT @alepanzaoff: Adesso qualcuno chieda scusa a Matteo #Salvini e a tutta la #Lega! - orvietonews : Elezioni, Pavanelli (M5S): 'Doveroso attendere l'ufficialità': 'Dopo l'ultimo aggiornamento del portale Eligendo da… -

Ministra Mara Carfagna, oggi si celebra la giornata mondiale per il diritto all'aborto sicuro. Non teme che un governo a trazione Meloni possa seguire la strada dei divieti imboccata negli Usa "No, ...Pd primo tra gli over 65, poi FdI leggi anche, colpo di scena per Bossi: eletto dopo ricalcolo voti La situazione cambia osservando solo gli elettori con oltre 65 anni: in questo caso è ...Politica - Eletti FdI di Giorgia Meloni alle Elezioni Politiche 2022: risultati seggi Camera e Senato, lista preferenze e nomi nuovi parlamentari di Fratelli .... Tante buone notizie per Giorgia ..."Dopo l'ultimo aggiornamento del portale Eligendo da parte del Ministero dell'Interno, risulto eletta per rappresentare l'Umbria e il Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. Con questa legge ...