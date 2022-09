Elezioni 2022, dal nuovo governo alla Legge di Bilancio: le prossime tappe (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le Elezioni del 25 settembre 2022 sono ormai alle spalle, e mentre si attende la certificazione dei risultati è noto che questa tornata elettorale ha portato alla vittoria del centrodestra, che dopo anni di larghe intese può contare su una maggioranza stabile in entrambe le Camere.Fratelli d’Italia è il primo partito, con oltre il 25% dei consensi. Questo significa che Giorgia Meloni si appresta a diventare la prima donna nominata Presidente del Consiglio del nostro Paese.Certo, questo processo non è automatico: essendo l’Italia una Repubblica parlamentare, le Elezioni sono il mezzo con cui gli italiani scelgono i candidati che li rappresenteranno in Parlamento. Sarà il Presidente della Repubblica a conferire l’incarico per la formazione del governo, e la persona incaricata dovrà poi ricevere la ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ledel 25 settembresono ormai alle spalle, e mentre si attende la certificazione dei risultati è noto che questa tornata elettorale ha portatovittoria del centrodestra, che dopo anni di larghe intese può contare su una maggioranza stabile in entrambe le Camere.Fratelli d’Italia è il primo partito, con oltre il 25% dei consensi. Questo significa che Giorgia Meloni si appresta a diventare la prima donna nominata Presidente del Consiglio del nostro Paese.Certo, questo processo non è automatico: essendo l’Italia una Repubblica parlamentare, lesono il mezzo con cui gli italiani scelgono i candidati che li rappresenteranno in Parlamento. Sarà il Presidente della Repubblica a conferire l’incarico per la formazione del, e la persona incaricata dovrà poi ricevere la ...

