Elettra Lamborghini risponde finalmente sul litigio con Ginevra | sul “qualcosa sua sorella…” non si è trattenuta

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Non è passato inosservato il gesto pubblico didopo le numerosissime voci sulcon sua sorellae la diffida al Grande Fratello Vip 7. Scopriamo che cosa è successo nel coso della puntata del reality show di Canale 5.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)ha rotto il muro di silenzio: dopo aver letto “sua sorella ha fatto…” non si è: ecco i veri motivi deltra le due ereditiere di casache non si parlano più da anni.ha rotto il muro di silenzio, ...

trash_italiano : Elettra Lamborghini pubblica la lettera inviata dal legale alla produzione del #GFVIP, seguita da una riflessione p… - gfvip7_22 : La diffida dell'Avv. Di Elettra Lamborghini #GFvip #gfvip7 #GFVIP - gfvip7_22 : La lettera di Elettra Lamborghini - PasqualeDoto : Elettra Lamborghini ha avuto il tempo per connettersi su Twitter, ma per festeggiare il compleanno del suo amore, l… - about_lauMarcuz : RT @Iperborea_: Alexa play Elettra Elettra Lamborghini -

Trae la sorella Ginevra , che è entrata nel cast della settima edizione, si è verificato quel che l'artista ha definito uno "spettacolo triste". Dopo la diffida che in realtà è ...ha rotto il silenzio su sua sorella Ginevra e ha fatto sapere che non andrà al GF Vip per un chiarimento. Dopo esser stata più volte tirata in ballo da sua sorella Ginevra al GF ...Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio su sua sorella Ginevra e ha fatto sapere che non andrà al GF Vip per un chiarimento.Aveva rifiutato di entrare nel merito dei commenti velenosi sentiti nella casa del Grande Fratello Vip, e aveva diffidato la sorella a ...