Elettra e Ginevra Lamborghini, Chi Magazine conferma la versione di Ciacci: ecco il motivo della rottura (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra le pagine di Chi Magazine, uscito oggi con il nuovo numero, si parla della rottura tra Ginevra e Elettra Lamborghini. L’articolo che prometteva scoop e retroscena, non fa altro che confermare la versione che Giovanni Ciacci ha raccontato al Grande Fratello Vip. Elettra e Ginevra Lamborghini, Chi Magazine conferma la versione di Ciacci Ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra le pagine di Chi, uscito oggi con il nuovo numero, si parlatra. L’articolo che prometteva scoop e retroscena, non fa altro chere lache Giovanniha raccontato al Grande Fratello Vip., ChiladiMa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Abbiamo avvisato Ginevra in merito ad una diffida ricevuta da sua sorella Elettra tramite il suo avvocato. #GFVIP - EmyMartis : RT @ASlash88: Ginevra 'Sofia mi ha detto che sa del motivo del litigio tra me ed Elettra. Che io ho un video su mia sorella e ho minacciato… - VeraEllenWoods : RT @ASlash88: Ginevra 'Sofia mi ha detto che sa del motivo del litigio tra me ed Elettra. Che io ho un video su mia sorella e ho minacciato… - Trapque29454925 : RT @LedonneLuce: Elettra ha ragione sul fatto che Ginevra stia portando troppi fatti privati sotto i riflettori per un tornaconto personale… - VeraEllenWoods : RT @Jenniferjandoc0: @trash_italiano Elettra ha ragione e tra l’altro quando Alfonso ha comunicato in diretta tv della diffida, lei (ginevr… -