Eleonora Vallone | chi è | età | carriera | oggi | genitori | marito | incidente | foto e Instagram

Come ogni giorno, torna l'appuntamento con oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Eleonora Vallone, l'attrice e giornalista italiana che si racconterà a cuore aperto: dai successi al periodo buio dell'incidente, fino alla rinascita. L'esordio come pittrice e il successo al cinema di Eleonora Vallone Eleonora Vallone è nata a Roma il1 febbraio del 1953 ed è una nota attrice e giornalista, figlia di Raf Vallone ed Elena Varzi, la donna ha esordito come pittrice ed è stata definita 'cubo futurista', poi come attrice di cinema, di teatro e di televisione. Ma non solo. È anche autrice di testi musicali, di intrattenimento ed è una giornalista e ...

