MCapisani : Editoria, arriva il decreto che ripartisce 90 mln del Fondo straordinario. Tra le assegnazioni: bonus edicole, inno… - lifestyleblogit : Editoria, Moles: 'Firmato Dpcm fondo straordinario 90 milioni' - - CasaItaliaRadio : Editoria, Moles: “Firmato Dpcm fondo straordinario 90 milioni” ??Leggi di più su - News24_it : Editoria, Moles: 'Firmato Dpcm fondo straordinario 90 milioni' - telodogratis : Editoria, Moles: “Firmato Dpcm fondo straordinario 90 milioni” -

Adnkronos

Il Sottosegretario all'Senatore Giuseppeha appena firmato il Dpcm per la ripartizione delle risorse del Fondo Straordinario per l'da 90 milioni per il 2022, provvedimento concertato con il ministro ...Il Sottosegretario all'Senatore Giuseppeha appena firmato il Dpcm per la ripartizione delle risorse del Fondo Straordinario per l'da 90 milioni per il 2022, provvedimento concertato con il ministro ... Editoria, Moles: "Firmato Dpcm fondo straordinario 90 milioni" “Il decreto di stanziamento delle risorse per l’editoria per il 2022, firmato oggi dal sottosegretario Giuseppe Moles, rappresenta una salutare boccata d’ossigeno per tutta la filiera dell’informazion ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 set - Il sottosegretario all'Editoria, Giuseppe Moles, ha appena firmato il Dpcm per la ripartizione delle risorse del Fondo Straordinario per l'Editoria da 9 ...