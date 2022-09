"Ecco dove vivremo": il compagno della Meloni spiazza tutti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Andrea Giambruno, compagno della leader di FdI, potrebbe presto diventare il primo "First gentleman" d'Italia se Giorgia Meloni, come con ogni probabilità sarà, diventerà presidente del Consiglio. "È qualcosa di epocale: per Giorgia, è il completamento di un percorso lungo trent'anni; per nostra figlia, è una pagina di storia che, quando sarà grande, la renderà orgogliosa di sua madre", dice in una intervista a il Corriere della Sera. La vittoria della leader di Fratelli d'Italia e sua compagna cambierà anche la sua vita ma lui si augura di essere sempre "presente a me stesso". "Di sicuro", prosegue, "non sono tipo da copertine o foto patinate, infatti, nei nove anni con Giorgia, abbiamo sempre separato gli ambiti lavorativi". Quindi accompagnerà la Meloni nei viaggi di Stato, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Andrea Giambruno,leader di FdI, potrebbe presto diventare il primo "First gentleman" d'Italia se Giorgia, come con ogni probabilità sarà, diventerà presidente del Consiglio. "È qualcosa di epocale: per Giorgia, è il completamento di un percorso lungo trent'anni; per nostra figlia, è una pagina di storia che, quando sarà grande, la renderà orgogliosa di sua madre", dice in una intervista a il CorriereSera. La vittorialeader di Fratelli d'Italia e sua compagna cambierà anche la sua vita ma lui si augura di essere sempre "presente a me stesso". "Di sicuro", prosegue, "non sono tipo da copertine o foto patinate, infatti, nei nove anni con Giorgia, abbiamo sempre separato gli ambiti lavorativi". Quindi accompagnerà lanei viaggi di Stato, ...

