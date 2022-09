Ecco dove i candidati di Calenda sono stati decisivi per consegnare il seggio alla destra: il centrosinistra avrebbe 13 eletti in più (e Meloni una maggioranza più sottile) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Undici deputati e due senatori in più. Così cambierebbero (forse) i numeri per la coalizione di centrosinistra senza la “concorrenza” della lista Azione-Italia viva, il cui risultato è stato decisivo per far vincere al centrodestra almeno 13 collegi uninominali. Il caso più noto è quello del collegio U02 del Lazio al Senato (Roma Municipio XIV) in cui Emma Bonino ha perso per soli 17mila voti contro la candidata pro-vita di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, mentre Carlo Calenda ne ha raccolti 77mila. Ma tra le due coalizioni lo scarto è ridotto anche in molti collegi delle fu regioni rosse, Emilia-Romagna e Toscana, che i centristi hanno regalato alla destra (anche perché, dicono i flussi elettorali, oltre un terzo dei voti calendian-renziani arrivano dal Pd). Se tutti quei seggi in bilico fossero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Undici deputati e due senatori in più. Così cambierebbero (forse) i numeri per la coalizione disenza la “concorrenza” della lista Azione-Italia viva, il cui risultato è stato decisivo per far vincere al centroalmeno 13 collegi uninominali. Il caso più noto è quello del collegio U02 del Lazio al Senato (Roma Municipio XIV) in cui Emma Bonino ha perso per soli 17mila voti contro la candidata pro-vita di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni, mentre Carlone ha raccolti 77mila. Ma tra le due coalizioni lo scarto è ridotto anche in molti collegi delle fu regioni rosse, Emilia-Romagna e Toscana, che i centristi hanno regalato(anche perché, dicono i flussi elettorali, oltre un terzo dei voti calendian-renziani arrivano dal Pd). Se tutti quei seggi in bilico fossero ...

