È morto Bruno Arena dei Fichi d’India. Nel 2013 un ictus lo aveva costretto al ritiro dalle scene (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bruno Arena dei Fichi d’India è morto. L’attore aveva 65 anni, era nato a Milano nel 1957. A dare la notizia è stato il figlio Gianluca Arena con un post su Instagram: «Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà, lasci un vuoto immenso». A confermare la morte anche il musicista Paolo Belli con un post su Twitter. Nel 2013 Arena aveva avuto un aneurisma dopo la registrazione di una puntata di Zelig, il programma che aveva lanciato i «Fichi d’India», il duo comico composto proprio da Arena e da Max Cavallari. Arena era docente di educazione fisica. aveva insegnato in diverse scuole nella ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022)dei. L’attore65 anni, era nato a Milano nel 1957. A dare la notizia è stato il figlio Gianlucacon un post su Instagram: «Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà, lasci un vuoto immenso». A confermare la morte anche il musicista Paolo Belli con un post su Twitter. Nelavuto un aneurisma dopo la registrazione di una puntata di Zelig, il programma chelanciato i «», il duo comico composto proprio dae da Max Cavallari.era docente di educazione fisica.insegnato in diverse scuole nella ...

