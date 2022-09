E in Liguria FdI si astiene dal voto per garantire il pieno diritto all’interruzione volontaria di gravidanza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia non ha votato un ordine del giorno del Consiglio regionale della Liguria che impegna la Giunta Toti a garantire il pieno diritto all’interruzione volontaria di gravidanza. Regione Liguria: gruppo consiliare di Fratelli d’Italia si astiene dal voto Il documento, presentato dal Partito Democratico, è stato approvato con 21 voti favorevoli. I 3 consiglieri di Fratelli d’Italia si sono astenuti, altri 6 consiglieri di centrodestra e centrosinistra erano fuori dall’aula al momento del voto. La Repubblica riporta che l’ordine del giorno è stato votato dai consiglieri della Lega eccetto uno che non era presente in aula al momento del voto e anche ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia non ha votato un ordine del giorno del Consiglio regionale dellache impegna la Giunta Toti aildi. Regione: gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sidalIl documento, presentato dal Partito Democratico, è stato approvato con 21 voti favorevoli. I 3 consiglieri di Fratelli d’Italia si sono astenuti, altri 6 consiglieri di centrodestra e centrosinistra erano fuori dall’aula al momento del. La Repubblica riporta che l’ordine del giorno è stato votato dai consiglieri della Lega eccetto uno che non era presente in aula al momento dele anche ...

