E' finita | Marcuzzi e il marito | tam tam impazzito Durante il lockdown

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) L'anno nero delle coppie vip prosegue. Scoppia anche la coppia formata da Alessiae Paolo Calabresi Marconi, stessa sorte di quelle formate da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e da Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo radio-gossip tra i due una prima crisi era scoppiata nell'estate del 2020, quella del clamoroso (presunto e smentito) triangolo-De Martino-Belen. Poi la riappacificazione con le foto insieme sui social e le paparazzate "bollenti" in spiaggia. Ma evidentemente nella loro relazione qualcosa non andava più da tempo, e oggi è arrivata la conferma. A scanso di equivoci e per ridurre a zero chiacchiere e illazioni, sono stati proprio Alessia e Paolo a comunicare, con una nota all'agenzia Ansa, la loro dolorosa decisione: "Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine ...