Dove vedere il Giro di Croazia in diretta tv e streaming (Di mercoledì 28 settembre 2022) Uno degli ultimi appuntamenti stagionali con le corse a tappe è il Giro di Croazia, in programma da martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre. Arrivato alla settima edizione con la denominazione di CRO Race, lo scorso anno a salire sul gradino centrale del podio fu l’inglese Stephen Williams, davanti al norvegese Markus Hoelgaard e l’olandese Mick van Dijke. Due italiani figurano vincitori nel palmarès: Simone Mori (2001) e Vincenzo Nibali (2017). LEGGI ANCHE: Giro di Croazia: percorso e partecipanti Giro di Croazia, torna Jonas Vingegaard: obiettivo Giro di Lombardia Il percorso si compone di sei tappe, suddivise fra adatte agli scattisti o ai corridori da classica, mentre le restanti sembrano più adatte ai velocisti. Due giornate andranno addirittura ben ... Leggi su blogciclismo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Uno degli ultimi appuntamenti stagionali con le corse a tappe è ildi, in programma da martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre. Arrivato alla settima edizione con la denominazione di CRO Race, lo scorso anno a salire sul gradino centrale del podio fu l’inglese Stephen Williams, davanti al norvegese Markus Hoelgaard e l’olandese Mick van Dijke. Due italiani figurano vincitori nel palmarès: Simone Mori (2001) e Vincenzo Nibali (2017). LEGGI ANCHE:di: percorso e partecipantidi, torna Jonas Vingegaard: obiettivodi Lombardia Il percorso si compone di sei tappe, suddivise fra adatte agli scattisti o ai corridori da classica, mentre le restanti sembrano più adatte ai velocisti. Due giornate andranno addirittura ben ...

