Dove c'erano borghi spopolati e campi abbandonati, sono sorti gli ecovillaggi, comunità solidali che rispettano l'ambiente, evitano gli sprechi e vivono dei loro prodotti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un modo di vivere diverso, sostenibile, comunitario, a stretto contatto con la natura, della quale si rispettano i tempi e i ritmi. È quello degli ecovillaggi, Dove si utilizzano materiali da costruzione a basso impatto ambientale, energie rinnovabili, Dove si riusa il possibile e i visitatori collaborano con gli abitanti. ecovillaggi: Porto di Terre, in Sicilia. «Si tratta di associazioni che fanno parte delle comunità intenzionali, cioè gruppi di persone che, mosse dagli stessi ideali, decidono di vivere insieme per realizzare un sogno comune». Ce lo spiega Francesca Guidotti del Rive, la Rete Italiana Villaggi Ecologici che guida ospiti permanenti o curiosi a muovere i primi passi in comunità, anche come volontari. «Alla base c’è una scelta di base, ovvero ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un modo di vivere diverso, sostenibile, comunitario, a stretto contatto con la natura, della quale sii tempi e i ritmi. È quello deglisi utilizzano materiali da costruzione a basso impatto ambientale, energie rinnovabili,si riusa il possibile e i visitatori collaborano con gli abitanti.: Porto di Terre, in Sicilia. «Si tratta di associazioni che fanno parte delleintenzionali, cioè gruppi di persone che, mosse dagli stessi ideali, decidono di vivere insieme per realizzare un sogno comune». Ce lo spiega Francesca Guidotti del Rive, la Rete Italiana Villaggi Ecologici che guida ospiti permanenti o curiosi a muovere i primi passi in, anche come volontari. «Alla base c’è una scelta di base, ovvero ...

