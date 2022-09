Dose booster vaccino anti Covid bivalente aperta a tutti gli over 12 nel Lazio: come prenotarsi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono partite le prenotazioni per il vaccino anti Covid bivalente (ossia aggiornato alle varianti) nel Lazio. A darne notizia è stato poco fa l’Assessore Regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. Si tratta di una campagna di prevenzione “molto importante” – ha sottolineato D’Amato – “importante per apporre un’ulteriore barriera in vista dell’arrivo dell’inverno”. Chi può farlo Possono prenotare il vaccino tutte le persone over 12. “La Dose booster è fortemente raccomandata in particolare per le persone fragili e per tutti gli over 60“, ha spiegato l’Assessore che ha poi aggiunto che comunque il richiamo adesso “è aperto a tutti nella fascia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono partite le prenotazioni per il(ossia aggiornato alle vari) nel. A darne notizia è stato poco fa l’Assessore Regionale alla Sanità delAlessio D’Amato. Si tratta di una campagna di prevenzione “molto importante” – ha sottolineato D’Amato – “importante per apporre un’ulteriore barriera in vista dell’arrivo dell’inverno”. Chi può farlo Possono prenotare iltutte le persone12. “Laè fortemente raccomandata in particolare per le persone fragili e pergli60“, ha spiegato l’Assessore che ha poi aggiunto che comunque il richiamo adesso “è aperto anella fascia ...

LaVeritaWeb : Escluse le stime sugli over 60: gli unici a cui può servire il booster Più casi in chi è stato inoculato da poco? D… - CorriereCitta : Dose booster vaccino anti Covid bivalente aperta a tutti gli over 12 nel Lazio: come prenotarsi - CastigamattU : RT @AndreaSALIERI6: Tempo di sistemare il culo sul seggiolone dorato e tireranno fuori di colpo la quarta-quinta dose, il booster, la ID, i… - tusciaweb : Oggi 168 positivi nella Tuscia – Via alle prenotazioni dose booster vaccino over 12 Viterbo - Coronavirus, oggi ne… - tusciatimes : Covid, D'Amato: 'Al via le prenotazioni per dose booster vaccino bivalente over 12' - -