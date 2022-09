Dopo le elezioni il nuovo Governo: tutte le prossime tappe (Di mercoledì 28 settembre 2022) A pochi giorni dalle elezioni del 25 settembre che hanno consegnato l’Italia alla destra, la leader di FdI, Giorgia Meloni, sta già ‘studiando’ da premier. È quasi certo che sarà lei il nuovo capo del Governo, prima donna nella storia italiana a ricoprire questo incarico. Servirà però qualche settimana prima di arrivare al nuovo esecutivo del Dopo Draghi. Celebrate le elezioni si attende infatti qualche giorno per la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali presso le Corti d’appello. Quest’anno tale passaggio potrebbe essere più complicato per via della legge che ha diminuito i parlamentari portandoli da 945 a 600. Già fissata per il 13 ottobre la riunione dei nuovi deputati e senatori: nella prima seduta del Parlamento si proclamano gli eletti e si procede ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 settembre 2022) A pochi giorni dalledel 25 settembre che hanno consegnato l’Italia alla destra, la leader di FdI, Giorgia Meloni, sta già ‘studiando’ da premier. È quasi certo che sarà lei ilcapo del, prima donna nella storia italiana a ricoprire questo incarico. Servirà però qualche settimana prima di arrivare alesecutivo delDraghi. Celebrate lesi attende infatti qualche giorno per la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali presso le Corti d’appello. Quest’anno tale passaggio potrebbe essere più complicato per via della legge che ha diminuito i parlamentari portandoli da 945 a 600. Già fissata per il 13 ottobre la riunione dei nuovi deputati e senatori: nella prima seduta del Parlamento si proclamano gli eletti e si procede ...

TgLa7 : #Elezioni: è ufficiale, dopo 35 anni #Bossi esce dal Parlamento - ilfoglio_it : Dopo il pessimo risultato alle elezioni #Salvini non si dimette, non lascia. Dice di voler condividere con il parti… - Avvenire_Nei : Intervista. Dopo il voto, il cardinale Zuppi: ora servono tante idee e poca ideologia - Ex_LucidaFollia : Ma non è che dopo i riconteggi dei voti per gli eletti ci fermiamo qua eh. C'è sempre la tagliola Severino da superare. #elezioni - serena_boscaino : @OttoemezzoTW @beppesevergnini @Corriere @sole24ore @SpecchiaFran @Libero_official @La7tv Dopo il Tg Mentana diment… -