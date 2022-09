Diversi casi di listeriosi alimentare registrati in Italia. Ecco come proteggersi (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Resta alta l’attenzione a seguito dell’aumento di casi clinici di listeriosi alimentare registrati in diverse regioni Italiane , dovuti alla contaminazione di alimenti da parte del batterio Listeria».... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Resta alta l’attenzione a seguito dell’aumento diclinici diin diverse regionine , dovuti alla contaminazione di alimenti da parte del batterio Listeria»....

EliasTeame : RT @fana66174714: La @UN_HRC trova ragionevoli motivi per ritenere che, in diversi casi, queste violazioni equivalgano a crimini di guerra… - TgrayHiwi : RT @galtgra09358497: 'La @UN_HRC trova ragionevoli motivi per ritenere che, in diversi casi, queste violazioni equivalgano a crimini di gue… - TdfWinta : RT @WelduYtbarek: 'La @UN_HRC trova ragionevoli motivi per ritenere che, in diversi casi, queste violazioni equivalgano a crimini di guerra… - free_tigr : RT @galtgra09358497: 'La @UN_HRC trova ragionevoli motivi per ritenere che, in diversi casi, queste violazioni equivalgano a crimini di gue… - asqu26 : RT @WelduYtbarek: 'La @UN_HRC trova ragionevoli motivi per ritenere che, in diversi casi, queste violazioni equivalgano a crimini di guerra… -