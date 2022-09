Diritti civili, tasse, migranti: ecco il "Meloni pensiero" (Di mercoledì 28 settembre 2022) ecco le posizioni del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, prossima inquilina di Palazzo Chigi, sui principali temi politici Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022)le posizioni del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, prossima inquilina di Palazzo Chigi, sui principali temi politici

mauroberruto : Sarò in #Parlamento per dare voce a 5,3 milioni di persone che ci hanno chiesto di difendere i diritti sociali, civ… - _Nico_Piro_ : Nessuno che mi abbia detto sono deluso, voto terzo polo (percepito come destra non centro). I diritti civili non po… - lucatelese : Ilaria cucchi è stata eletta nel collegio uninominale di Firenze. Una bella notizia: un avvocato difensore dei diritti civili in Parlamento. - 1dmysunandstars : @MaurizioVoltini @Scorbutica_me @jacopo_at Questa idea che si debba scegliere tra diritti civili ed economia, lavor… - il_kuzzo : RT @alanfriedmanit: Regione Liguria, aborto: FdI non vota l'impegno a garantire il pieno diritto all'interruzione volontaria di gravidanza.… -