Dior esplora il rapporto tra donne e potere attraverso Caterina De’ Medici

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Life&People.it Ile lesecondo la visione di Maria Grazia Chiuri; la designer italiana hato uno dei temi a lei più cari nella collezionedella Primavera Estate 2023, concentrandosi proprio sul women empowerment: ottantacinque i look presentati nella passerella della Parigi Fashion Week, tra riferimenti alla corte diDe’e una cura nei dettagli destinati a diventare tra i must della prossima stagione. Un’indagine sultraSono le atmosfere di corte a primeggiare all’interno del bellissimo giardino delle Tuileries di Parigi, luogo chiave sito tra il Louvre e la Concorde nel I arrondissement della metropoli francese issato proprio per volere di ...