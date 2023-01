Dieta dell’acqua | 10 consigli per perdere 4 kg in una settimana

Leggi su tuttoquellochedevisapere

(Di mercoledì 28 settembre 2022)è in grado di aiutarvi aben 4 kg in circa 10 giorni senza dover rinunciare al cibo ma seguendo un’alimentazione equilibrata e sana.peso in poco più di unaè finalmente possibile seguendo alcuni, tra cui bere 10 bicchieri di acqua al giorno, consumare frutta e verdura ed evitare le fritture, limitare il sale e bere solo due caffè al giorno. Sono molte le persone che, in questo particolare periodo dell’anno desiderano fare il possibile peri chili in più accumulati nel corso dell’estate tra abbuffate e cene con gli amici. Tra le numerose diete che è possibile trovare sul web vi troviamo quella che viene definita...