“Devono chiedere scusa” | Italia | bordata pesante di Mancini

sarahross71 : RT @Libero_official: 'L'errore che può fare il prossimo governo? Chiedere i nomi dei ministri ai partiti: devono esserci solo i migliori',… - Guglielmo_61 : @borghi_claudio ...forse perché loro non devono chiedere il permesso...? - RPolpaccione : @SardoneSilvia Ma semplicemente dicono quello che gli pare,o devono chiedere permesso a te e cruciani??? Quando ha parlato a nome tuo?? - 75simonetta : RT @Mauri459066571: @staplica @fjcaporlingua La fanno dove cazzo vogliono o devono chiedere a te? - wikigreg : @Fedenwski Ma poi loro devono chiedere scusa, lui dovrebbe farlo ogni giorno per sei anni dopo aver mancato quella… -

SPORTFACE.IT

Le porte sono sempre aperte per tutti, ma chi si è comportato male devescusa prima di tornare '.Per Manconi gli ucraini si stanno "autodifendendo" e per questoessere sostenuti. Il vescovo ... Si possono fare tutti gli sforzi necessari peril disarmo, la pace, l'apertura di ... Nazionale, Mancini: "Porte aperte per tutti, ma devono chiedere scusa. Obiettivo vincere Mondiali 2026"