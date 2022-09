Devis Mangia | l' allenatore italiano di Malta sospeso dalla Federcalcio per presunte molestie a un calciatore

sportface2016 : +++#Malta, Devis #Mangia sollevato temporaneamente dall'incarico: è accusato di moleste sessuali+++ - sportface2016 : #Malta, scoppia il caso #Mangia: sollevato temporaneamente dal suo incarico, è accusato di molestie sessuali nei co… - Piergiulio58 : Devis Mangia a Malta accusato di molestie sessuali: sospeso da ct- - globalistIT : - Luxgraph : L’allenatore di Malta Devis Mangia accusato di molestie sessuali su un calciatore: sospeso #corriere #news #20… -

, allenatore italiano e attuale Ct di Malta, è stato sospeso dalla federcalcio locale "a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle politiche federali". L'...L'allenatore italianoè stato "temporaneamente sospeso" dalla Federcalcio di Malta . Ieri non è andato in panchina nell'amichevole contro Israele nello stadio di Ta Qali . La Mfa , in una nota, ha fatto sapere ...Devis Mangia, ex allenatore del Palermo e ct della Nazionale Under 21, è stato sospeso dalla federcalcio maltese per presunte molestie sessuali a un calciatore. E su di lui pesano anche altri preceden ...L'allenatore italiano è stato sollevato momentaneamente dal suo incarico: un calciatore lo avrebbe accusato di molestie ...