DemoCristante | l' indispensabile | da Mourinho alla Roma a Mancini in Nazionale | lui c' è sempre

(Di mercoledì 28 settembre 2022) In molti lo criticano, ma tutti lo vogliono. Bryan Cristante è uno di quei titolari che non fa rumore, che nelle formazioni estive partefuori ma che poi finisce per giocare più minuti di tutti.

forzaroma : DemoCristante, l’indispensabile #ASRoma #SerieA #Nazionale - LAROMA24 : DemoCristante, l'indispensabile #AsRoma -

LAROMA24

In molti lo criticano, ma tutti lo vogliono. Bryan Cristante è uno di quei titolari che non fa rumore, che nelle formazioni estive parte sempre fuori ma che poi finisce per giocare più minuti di tutti.In molti lo criticano, ma tutti lo vogliono. Bryan Cristante è uno di quei titolari che non fa rumore, che nelle formazioni estive parte sempre fuori ma che poi finisce per giocare più minuti di tutti. DemoCristante, l'indispensabile