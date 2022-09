Debutto in Serie D per il «Tanque» Denis: 90’ con la maglia della Real Calepina (Di mercoledì 28 settembre 2022) Calcio. L’ex atalantino German Denis ha debuttato a 41 anni con la maglia della Real Calepina nel derby contro il Villa Valle, valido per la quarta giornata di Serie D, terminato con un pareggio senza reti. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Calcio. L’ex atalantino Germanha debuttato a 41 anni con lanel derby contro il Villa Valle, valido per la quarta giornata diD, terminato con un pareggio senza reti.

