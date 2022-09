(Di mercoledì 28 settembre 2022) A Daniele De, intervenuto al Social Football Summit 2022, viene chiesto del sorprendente rendimento di Giacomonel Napoli e soprattutto in Nazionale, dove è letteralmente esploso nell’ultima settimana. L’ex centrocampista della Roma, ora membro dello staff di Mancini, ha avuto parole al miele per Jack: «L’essere umanoti rende felice, se lo vedi felice. Giacomo è un, un ragazzo straordinario. Avrebbe potuto70 o80. Mi rende felice vedere questi ragazzi che fanno un certo tipo di percorso, un percorso che fortunatamente ho fatto anch’io. Forse in passato era più difficile ...

salvione : De Rossi: “Raspadori? Un giovane galantuomo. Nazionale impoverita” - napolista : De Rossi: «#Raspadori è un giovane galantuomo, poteva giocare negli anni 70 o negli anni 80» Al Social Football Su… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: De Rossi 'Raspadori un giovane galantuomo' 'Impoverimento in selezione dei giocatori, ma materia prima c'è' - zazoomblog : Italia De Rossi: “Raspadori giovane galantuomo. Felice di vedere i giovani emergere in Nazionale” - #Italia #Rossi… - romaforever_it : De Rossi: 'Raspadori? Un giovane galantuomo. Nazionale impoverita' -

I big data e i numeri, sono strumenti utili per il futuro allenatore De'Fondamentale, non ... Il materiale c'è ma va aiutato a vedere e a farli uscire fuori'Cosa provi per quello che ...Commenta per primo Daniele Deelogia Giacomo. L'ex centrocampista della Roma ha parlato così al Social Football Summit dell'attaccante del Napoli: 'è un ragazzo d'oro, un giovane galantuomo anni 80. Mi ...L'assistente di Roberto Mancini ha parlato della nuova generazione di talenti italiani, soffermandosi sul giocatore del Napoli: "Lo strumento di analisi ad oggi è fondamentale" ...Adnkronos) - Raspadori è un ragazzo d'oro ... tanti e molti di questi inseriti nel contesto si sono dimostrati all'altezza". Lo dice Daniele De Rossi, sul palco del Social Football Summit a Roma, ...