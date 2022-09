De Rossi: «Per la nazionale la materia prima c’è» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole di Daniele De Rossi: «I social? Ho aperto Instagram perché c’erano tanti account falsi che pubblicavano a nome mio» Daniele De Rossi, presente al Social Football Summit, ha parlato di vari argomenti. Di seguito le sue parole. SOCIAL – «Quando giocavo io era tutto più intimo, per inviarci le immagini mandavamo gli MMS. Non c’era il telefono a dividerci, si stava tanto insieme, si giocava a carte e ci si voleva bene. I social? Ho aperto Instagram perché c’erano tanti account falsi che pubblicavano a nome mio. Sono molto poco attivo, guardo e mi faccio gli affari degli altri ma non ho la morbosità di mostrare tutto. Dipende da quello che tiri fuori: l’altro giorno ho beccato un ragazzo in un momento non felicissimo guardare i commenti su Instagram e gli ho detto che non c’è fisioterapia per quello». BIG DATA – «Ci sono degli estremismi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole di Daniele De: «I social? Ho aperto Instagram perché c’erano tanti account falsi che pubblicavano a nome mio» Daniele De, presente al Social Football Summit, ha parlato di vari argomenti. Di seguito le sue parole. SOCIAL – «Quando giocavo io era tutto più intimo, per inviarci le immagini mandavamo gli MMS. Non c’era il telefono a dividerci, si stava tanto insieme, si giocava a carte e ci si voleva bene. I social? Ho aperto Instagram perché c’erano tanti account falsi che pubblicavano a nome mio. Sono molto poco attivo, guardo e mi faccio gli affari degli altri ma non ho la morbosità di mostrare tutto. Dipende da quello che tiri fuori: l’altro giorno ho beccato un ragazzo in un momento non felicissimo guardare i commenti su Instagram e gli ho detto che non c’è fisioterapia per quello». BIG DATA – «Ci sono degli estremismi ...

