Dazn si allarga | acquisisce anche Eleven Sports

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 28 settembre 2022)Sport Italia Oggi, di Andrea Secchi, pag. 17ha fatto il paso: ieri la società di streaming sportivo ha annunciato l’acquisizione di, altro player del settore fondato dall’italiano Andrea Radrizzani. Più che un concorrentesi è aggiudicato un servizio complementare che l’aiuterà da un lato ad ampliare l’offerta nei mercati in cui è già presente e dall’altro ad aggiungerne di nuovi. Le indiscrezioni sulle trattative fra i due gruppi erano circolate già da luglio e l’accordo era stato dato per molto probabile. Così è stato: dopo il fallimento del tentativo di fare un accordo per entrare in Bt Sport (per il quale ha avuto la meglio Warner Bros. Discovery), la Access Industries di Len Blavatnik che controlla ...