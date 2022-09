Danni al Nord Stream, Mosca accusa gli Usa e rilancia un vecchio video di Biden: “Metteremo fine al gasdotto”. Il significato di quelle parole (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mosca accusa gli Stati Uniti di essere i responsabili dei Danni subiti dai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2. Di fronte alle accuse di un sabotaggio russo, la portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino, Maria Zakharova, è intervenuta attaccando Washington. In particolare, Zakharova ha postato sul suo canale Telegram il video di una conferenza stampa tenuta da Joe Biden a Washington il 7 febbraio scorso, prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. “Se la Russia invaderà l’Ucraina – diceva il presidente Usa – non ci sarà più un Nord Stream 2. Vi Metteremo fine“. Alla domanda di una giornalista su come gli Stati Uniti potranno farlo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022)gli Stati Uniti di essere i responsabili deisubiti dai gasdotti2. Di fronte alle accuse di un sabotaggio russo, la portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino, Maria Zakharova, è intervenuta attaccando Washington. In particolare, Zakharova ha postato sul suo canale Telegram ildi una conferenza stampa tenuta da Joea Washington il 7 febbraio scorso, prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. “Se la Russia invaderà l’Ucraina – diceva il presidente Usa – non ci sarà più un2. Vi“. Alla domanda di una giornalista su come gli Stati Uniti potranno farlo, ...

sole24ore : Nord Stream, danni «senza precedenti». Il Cremlino parla di sabotaggio. Vola il prezzo del gas… - Agenzia_Ansa : Il prezzo del gas sale del 10% ad Amsterdam, a 191,5 euro a megawattora, dopo aver toccato in picco di 194,7 euro (… - Greenpeace_ITA : Secondo nostri calcoli preliminari il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di metano da #Nordstream 1+2 p… - pierdipasquale : RT @MinistroEconom1: Si sospetta un sabotaggio al gasdotto Nord Stream1 con danni senza precedenti. Per fortuna a meno di 30 km si trovava… - omalamentsoio : RT @MinistroEconom1: Si sospetta un sabotaggio al gasdotto Nord Stream1 con danni senza precedenti. Per fortuna a meno di 30 km si trovava… -