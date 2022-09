Danni a Nord Stream | Russia sotto accusa Ma Mosca punta il dito contro gli Usa

(Di mercoledì 28 settembre 2022) "E' chiaro che questi avvenimenti non sono coincidenze e che tutte le informazioni a disposizione finora indicano che c'è stato un atto deliberato nel danno che è stato arrecato". Lo ha dichiarato il ...

Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, rispondendo a una domanda suiriportati dai gasdottiStream 1 eStream 2 . I servizi di sicurezza in ...La Russia intende anche chiedere una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu suisubiti dalStream eStream 2. Lo riferisce l'agenzia Novosti citando il ministero degli Esteri. ...(Adnkronos) – “Se la Russia invade, non ci sarà più un Nord Stream 2. Metteremo fine a questo”. Le parole pronunciate dal presidente americano Joe Biden lo scorso 7 febbraio rimbalzano sui social dopo ...Il gasdotto russo Nord Stream ha registrato danni «senza precedenti» a tre linee: il prezzo del metano torna a salire sul mercato di Amsterdam e si rischiano nuovi aumenti in bolletta.