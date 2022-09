Daniele Gatti e la spiritualità di Metamorphosen

(Di mercoledì 28 settembre 2022) di Olga Chieffi Dopo un appuntamento “extra-colto”, dedicato alla musica da film francese e la performance di Enzo Avitabile, si ritorna domani sera al teatro Verdi, alle ore 20, per il concerto dell’Orchestra Mozart diretta da, a capo di un progetto artistico internazionale di grande originalità e valore, una formazione composta da prime parti provenienti dalle principali orchestre e da giovani talenti provenienti da tutto il mondo. La serata verrà inaugurata da “”, studio per 23 archi solisti di Richard Strauss musica misteriosa e spirituale, simile al Tristan di Wagner, che nella sua misticita?, racchiude anche alcune sfumature di Mahler. Epitaffio sulla cultura tedesca ed europea la pagina è una sorta di immenso adagio post-bruckneriano, nato sull’onda emotiva del bombardamento della Baviera del 2 ottobre ...

Prosegue la stagione sinfonica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Giovedì 29 settembre alle ore 20:00 è in cartellone il concerto dell'Orchestra Mozart diretta dal maestro Daniel Gatti.Firenze – Al via il "Festival d'Autunno" del Maggio Musicale Fiorentino dedicato a Giuseppe Verdi, che partirà giovedì 29 settembre alle ore 20 il direttore emerito Zubin Mehta, alla guida del Coro e ...